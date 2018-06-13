Отсутствие туалетов и грязные фонтаны: что происходит в ЦПКиО за пределами фан-зоны (ФОТО)

В екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха накануне открылась фан-зона, завтра болельщики будут смотреть трансляцию первого матча ЧМ-2018. РИА «Новый День» проверил, как к мундиалю подготовили территорию самого парка.

Фан-зона находится на территории ЦПКиО, слева от входа за детской железной дорогой. Внутри – экраны для трансляций, кафе, небольшие спортплощадки, туалеты. Но в самом парке, кажется, решили особо не готовиться к тому, что болельщики могут решить здесь прогуляться. Сегодня, за день до открытия мундиаля, в парке студенты высаживают цветы. Видно начало будущей работы по укладке плитки на тротуар. Встречаются переполненные контейнеры для габаритного мусора.

Впрочем, может, за день сотрудники парка успеют все высадить, вырастить, уложить и прибрать.

В парке за последние месяцы радикально не изменилось ничего – разноцветные киоски до сих пор на месте, часть скамеек в зазубринах и трещинах, даже площадки под фонтаны не почищены. Странные скульптуры, расставленные по главной аллее, также не в лучшем виде. 9 июня директор парка Роман Шадрин писал на своей странице в фейсбуке, что в парке снесли одно незаконное строение – его обломки лежат на прежнем месте до сих пор.

Заодно в парке можно найти киоск для мизантропов, болельщики порадуются уже привычным для жителей Екатеринбурга арт-объектам.

Впрочем, некоторое ощущение приближения мундиаля в парке есть. Так, производитель самого знаменитого екатеринбургского соуса оборудовал в ЦПКиО «футбольный аттракцион». Рядом есть баскетбольное кольцо. Четыре броска – 200 рублей.

Описания аттракционов в парке перевели на английский язык.

Неподалеку от фан-зоны установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Туалеты, кстати, за зоной досмотра в парке не обнаружены – только один недалеко от выхода из парка, закрытый на замок.

Добавим, в дни проведения матчей ЕТТУ запустит кольцевые маршруты – вагоны будут ходить по кругу от ЦПКиО до площади Коммунаров и обратно. Трамвайные остановки находятся неподалеку от выхода из парка. Свое движение рельсовый транспорт начинает по аллее обрезанных деревьев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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