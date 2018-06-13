В дни проведения матчей ЧМ в Екатеринбурге пустят альтернативные трамваи (СХЕМА)

В дни проведения матчей ЧМ в Екатеринбурге в районе стадиона будут закрыты остановки общественного транспорта, не будут ходить трамваи и троллейбусы. Чтобы жители района и болельщики могли добраться до нужных мест, ЕТТУ запустит альтернативные кольцевые маршруты – вагоны будут ходить по кругу от ЦПКиО до площади Коммунаров и обратно.

Напомним, в дни проведения матчей, 15, 21, 24 и 27 июня, с 10 утра из-за ограничения движения транспорта будут закрыты 13 остановок, все они находятся в непосредственной близости от «Екатеринбург Арены». Также во время матчей изменятся маршруты трамваев № 2 и № 18, троллейбусов № 3 и № 7 и автобусов, их в списке 18. Их график движения и временные остановки можно уточнить на официальном сайте чемпионата мира в Екатеринбурге.

Как сообщили сегодня в ЕМУП ТТУ, для облегчения передвижения горожан и болельщиков будут запущены шаттлы и дополнительные маршруты трамваев.

«Работа трамвайных маршрутов № 1, 2, 3, 6, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 32 будет продлена до 02:00 час согласно расписанию. Будет организовано движение кольцевого трамвайного маршрута № 3TFC, который будет ходить от ЦПКиО до площади Коммунаров. В период с 14.06 по 15.07 будет организована работа маршрутов «шаттлов» № 1TF, 2TF, 3TF», – сообщили в ЕМУП ТТУ.

Расписание всех шаттлов есть на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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