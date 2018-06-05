В центре Екатеринбурга из-за ЧМ-2018 отменят 13 остановок общественного транспорта (ИНФОГРАФИКА)

В Екатеринбурге во время матчей ЧМ-2018 изменится движение общественного транспорта, в центре города перестанут работать сразу 13 остановок.

Как сообщается на сайте города-организатора ЧМ, в дни проведения матчей, 15, 21, 24 и 27 июня, с 10 утра из-за ограничения движения транспорта будут закрыты 13 остановок, все они находятся в непосредственной близости от «Екатеринбург Арены».

В дни проведения матчей: 15, 21, 24 и 27 июня, в связи с ограничением движения транспорта, вблизи стадиона «Екатеринбург Арена» с 10:00 утра прекращают работу остановки общественного транспорта. Транспорт будут пускать в объезд, соответственно, и останавливаться он будет в других точках.

Во время матчей изменятся маршруты трамваев № 2 и № 18, троллейбусов № 3 и № 7, и автобусов, их в списке 18. Их график движения и временные остановки можно уточнить на официальном сайте чемпионата мира в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации

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