Экс-директор ЦПКиО и боевой генерал отрекся от «Единой России» и собрался в ЛДПР

Бывший директор ЦПКиО, генерал-майор в отставке и бывший депутат городской думы Роман Шадрин сделал неожиданное заявление: обвинил партию «Единая Россия» в плохом к себе отношении и сообщил, что намерен вступить в ЛДПР.

«Настало время что-то менять в своей жизни. Время идет, переоценка взглядов завершена. Партия, которой я верил, поступила со мной очень некрасиво. Не умею и не хочу быть приспособленцем, когда не можешь сказать то, что ты думаешь, о том, что видишь. В ближайшее время положу на стол партбилет ЕР. И пусть мне теперь ничего не светит с высокими постами, но я не буду связан никаким политесом. Я иду в ЛДПР!» – написал Шадрин на своей странице в соцсети. Друзья в комментариях уже пытаются его отговорить.

Напомним, отношение к Роману Шадрину в городе неоднозначное. В бытность его директором ЦПКиО екатеринбуржцы ставили ему в упрек то, что он поставил в парке изваяния, больше похожие на надгробия. В другой раз он создал эскиз для памятника пельменю (на публикации о чем он отреагировал фразой «А чем в этот раз я вам не угодил? Может вы хотите, чтобы в парке на центральной площади кучу г... вылепили?»), были и другие похожие истории. Со своей должности Шадрин ушел в январе 2019 года, а за полгода до этого перестал был депутатом городской думы: срок его полномочий истек, а на новый партия «Единая Россия» его не выдвинула.

Кроме этого, Роман Шадрин знаменит тем, что в 2015 году попал под санкции Украины, как лицо, «угрожающее ее национальным интересам».

Екатеринбург, служба информации

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