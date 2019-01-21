Генерал Шадрин донес до мэрии заявление о своем увольнении из ЦПКиО

Герой России Роман Шадрин, который в прошлую пятницу сообщил в соцсети, что покидает должность директора ЦПКиО имени Маяковского, уже отнес свое заявление в городскую администрацию, где его приняли.

Пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов уточнил, что по закону Роман Шадрин должен отработать в парке еще две недели. Ожидается, что в ближайшее время городские чиновники рассмотрят потенциальных преемников Шадрина.

Напомним, сообщение Шадрина в фейсбуке появилось в пятницу. «Срочная новость! Получил предложение от которого не смог отказаться! Написал заявление на увольнение с 21 января. Ура! Встречу день рождения свободным от всех обязательств!» – написал он. Добавим, никаких документов к своему посту он не прикладывал, а в администрации города не нашлось сотрудника, способного прокомментировать сообщение генерала в соцсети. Из-за этого некоторые горожане предположили, что генерал просто пошутил.

Как уже писал «Новый День», генерал с момента своего назначения в ЦПКиО регулярно создавал скандальные ситуации вокруг своей персоны. Жителям города он запомнится изваяниями, больше похожими на надгробия, созданием эскиза для памятника пельменю (на публикации о чем он отреагировал фразой «А чем в этот раз я вам не угодил? Может вы хотите, чтобы в парке на центральной площади кучу г... вылепили?»), историей с Дедом Морозом, которого выгнали из парка за то, что он бесплатно фотографировался с детьми и другими аналогичными историями.

Екатеринбург, служба информации

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