Временного директора ЦПКиО выберут из числа замов Шадрина, а самому парку придумают концепцию

Администрация Екатеринбурга по-прежнему не называет имени исполняющего обязанности директора Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Как сообщили «Новому Дню» в мэрии, это будет один из замов Романа Шадрина, но кто конкретно, не сообщается.

В ратуше считают, что первоочередное дело ‒ выработать концепцию развития парка. Согласно будущей схеме, зоны аттракционов и т.н. тихого отдыха будут разведены, фан-зона приведена в порядок, чтобы площадка могла принимать крупные мероприятия, в том числе связанные с Универсиадой-2023, которая с большой долей вероятности пройдет в уральской столице.

Как рассказали «Новому Дню» в администрации Екатеринбурга, сейчас над концепцией работают три интересанта ‒ т.н. группа Шадрина (что это такое, в ратуше обещали уточнить позднее), управление культуры города и один из застройщиков, который привлек к работе голландских специалистов.

Напомним, предыдущий директор ЦПКиО Роман Шадрин после своего назначения также заявлял о планах по созданию концепции парка, которую он описал как «не базар-вокзал». Однако существенных изменений в ЦПКиО за время руководства Шадрина не произошло ‒ прежние ларьки и аттракционы остались на своих местах, появились капитальные сооружения и памятники, навевавшие посетителям мысли о кладбище.

Екатеринбург, Елена Сычева

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