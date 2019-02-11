российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 февраля 2019, 12:13 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Названо имя нового руководителя ЦПКиО

Временно исполняющим обязанности директора ЦПКиО имени Маяковского назначен Михаил Юланов, который ранее был заместителем прежнего директора Романа Шадрина. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской администрации.

Добавим, что Юланов и Шадрин знакомы уже очень давно: в бытность Шадрина депутатом гордумы Юланов был его помощником. Раньше он был связан с казачьим движением, руководил спортивной школой, а также баллотировался в гордуму Верхотурья от «Единой России». Сам Шадрин сегодня дорабатывает в парке последний день.

Это кадровое решение, возможно, не окончательное. На прошлой неделе в мэрии рассказали, что первоочередное дело ‒ выработать концепцию развития парка. Согласно будущей схеме, зоны аттракционов и т.н. тихого отдыха будут разведены, фан-зона приведена в порядок, чтобы площадка могла принимать крупные мероприятия, в том числе связанные с Универсиадой-2023, которая с большой долей вероятности пройдет в уральской столице. Как рассказали «Новому Дню» в администрации Екатеринбурга, сейчас над концепцией работают три интересанта ‒ т.н. группа Шадрина (что это такое, в ратуше обещали уточнить позднее), управление культуры города и один из застройщиков, который привлек к работе голландских специалистов.

Напомним, предыдущий директор ЦПКиО Роман Шадрин после своего назначения также заявлял о планах по созданию концепции парка, которую он описал как «не базар-вокзал». Однако существенных изменений в ЦПКиО за время руководства Шадрина не произошло ‒ прежние ларьки и аттракционы остались на своих местах, появились капитальные сооружения и памятники, навевавшие посетителям мысли о кладбище.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.02.19

В Екатеринбургских школах ввели «прививочную сегрегацию» по гриппу: прокуратура проверяет законность. / Екатеринбургская епархия отметит свой день рождения торжественным актом и фотовыставкой. / В Асбесте прошел пикет против мусорных тарифов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Временного директора ЦПКиО выберут из числа замов Шадрина, а самому парку придумают концепцию

Высокинский пообещал горожанам обсудить с ними концепцию ЦПКиО

«Я не знаю, что там будет – кладбище или еще что...» – землю под ЦПКиО отдали администрации Екатеринбурга (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,

Новости партнеров