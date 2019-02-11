Названо имя нового руководителя ЦПКиО

Временно исполняющим обязанности директора ЦПКиО имени Маяковского назначен Михаил Юланов, который ранее был заместителем прежнего директора Романа Шадрина. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской администрации.

Добавим, что Юланов и Шадрин знакомы уже очень давно: в бытность Шадрина депутатом гордумы Юланов был его помощником. Раньше он был связан с казачьим движением, руководил спортивной школой, а также баллотировался в гордуму Верхотурья от «Единой России». Сам Шадрин сегодня дорабатывает в парке последний день.

Это кадровое решение, возможно, не окончательное. На прошлой неделе в мэрии рассказали, что первоочередное дело ‒ выработать концепцию развития парка. Согласно будущей схеме, зоны аттракционов и т.н. тихого отдыха будут разведены, фан-зона приведена в порядок, чтобы площадка могла принимать крупные мероприятия, в том числе связанные с Универсиадой-2023, которая с большой долей вероятности пройдет в уральской столице. Как рассказали «Новому Дню» в администрации Екатеринбурга, сейчас над концепцией работают три интересанта ‒ т.н. группа Шадрина (что это такое, в ратуше обещали уточнить позднее), управление культуры города и один из застройщиков, который привлек к работе голландских специалистов.

Напомним, предыдущий директор ЦПКиО Роман Шадрин после своего назначения также заявлял о планах по созданию концепции парка, которую он описал как «не базар-вокзал». Однако существенных изменений в ЦПКиО за время руководства Шадрина не произошло ‒ прежние ларьки и аттракционы остались на своих местах, появились капитальные сооружения и памятники, навевавшие посетителям мысли о кладбище.

Екатеринбург, служба информации

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