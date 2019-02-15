Высокинский позвал горожан поговорить о Парке Маяковского в субботу утром

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил круглый стол по обсуждению будущего ЦПКиО имени В.В. Маяковского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, горожан ждут в администрации завтра, 16 февраля, в 10:00. Заявки на участие в мероприятии с указанием фамилии, имени и отчества участника необходимо подать в электронном виде по адресу: dialog@ekadm.ru до 16:00 пятницы, 15 февраля. Всем участникам круглого стола необходимо будет иметь при себе паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Кроме того, свои идеи и концепции по поводу развития ЦПКиО екатеринбуржцы могут прислать в электронном виде по тому же адресу: dialog@ekadm.ru.

Напомним, еще в конце прошлого года в мэрии говорили, что первоочередное дело ‒ выработать концепцию развития парка. На этой неделе городские власти сообщили, что сейчас над концепцией работают три интересанта ‒ т.н. группа Шадрина (что это такое, в ратуше обещали уточнить позднее), управление культуры города и один из застройщиков, который привлек к работе голландских специалистов. Ожидается, что завтра эти концепции будут представлены городскому сообществу.

Как уже сообщал «Новый День», 11 февраля прежний директор ЦПКиО Роман Шадрин ушел в отставку и передал дела своему заместителю – Михаилу Юланову, который назначен врио директора. Сам Шадрин на посту директора воспринимался горожанами неоднозначно – многим не нравилось, что при нем в парке появились капитальные сооружения и памятники, навевавшие посетителям мысли о кладбище.

Екатеринбург, служба информации

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