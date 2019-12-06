В ЦПКиО назначен новый директор

Уже в понедельник, 9 декабря, коллективу ЦПКиО имени Маяковского будет представлен новый директор – Екатерина Кейльман.

Эту информацию РИА «Новый День» подтвердил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. О первоочередных задачах нового руководителя, добавил он, будет рассказано в ближайшие дни на специальной пресс-конференции.

Екатерина Кейльман – известный в городе человек. До недавнего времени она работала исполнительным директором в «Теле-клубе» и «Доме печати», сотрудничала с журналом «Стольник», закончила УрГУ.

Напомним, постоянного директора в главном городском парке нет уже десять месяцев. После того, как в феврале этого года из ЦПКиО ушел его прежний директор Роман Шадрин, временно исполняющим обязанности был назначен его заместитель Михаил Юланов.

Екатеринбург, служба информации

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