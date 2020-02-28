Вопрос финансирования глобальной реконструкции ЦПКиО еще не решен

В администрации Екатеринбурга до сих пор еще окончательно не решили, из каких источников будет финансироваться реконструкция ЦПКиО имени Маяковского.

Об этом сообщил сегодня «Новому Дню» начальник городского управления культуры Илья Марков. «Пока обсуждаются несколько вариантов», – сказал он, но раскрывать подробности не стал.

В настоящее время в парке решается вопрос с объектами, размещенными там при прежнем руководстве. Какие-то будут перенесены, заявил Марков, каким-то вообще не найдется места, исходя из новой концепции. Одновременно идут переговоры с потенциальными партнерами, аттракционы которых будут соответствовать новой концепции.

В планах администрации в этом году начать работы по благоустройству, возможно, задействовать летнюю эстраду, которая сейчас никак не используется, разбить многофункциональный луг.

Однако когда горожане смогут увидеть полностью обновленный парк – пока неясно. Илья Марков ответил на этот вопрос довольно дипломатично: «Приходите 1 марта на Масленицу, в парке уже многое изменилось».

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге активно разрабатывали новую концепцию главного городского парка. В июле при горадминистрации была создана рабочая группа по формированию итогового проекта. В начале декабря коллективу парка был представлен новый директор – Екатерина Кейльман. В январе из парка начали вывозить демонтированные аттракционы, что являлось, по словам Ильи Маркова, первым этапом модернизации парка Маяковского.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.02.20

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