Высокинский сформировал рабочую группу по созданию проекта развития ЦПКиО

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский создал специальную рабочую группу по формированию итогового проекта реконструкции и развития ЦПКиО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, группу возглавил замглавы города по капитальному строительству Алексей Бирюлин. В нее вошли специалисты администрации, ученые-лесоустроители, работники культуры и так далее – всего 31 человек.

В их числе – начальник Свердловской детской железной дороги Максим Алалыкин, помощник сенатора СовФеда Аркадия Чернецкого Константин Пудов, директор Центра культуры «Урал» Илья Марков, директор по стратегическому развитию ООО «Альфа Строй» Иван Кузнецов, профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Татьяна Сродных, радиоведущий Александр Цариков и другие.

Напомним, первый этап общественных обсуждений будущей концепции развития ЦПКиО состоялся в мэрии 16 февраля. Участникам были предложены две концепции – команды городского управления культуры и строительной компании Ascon Group, которая строит по соседству с ЦПКиО комплекс «Клевер парк». «Старая» команда парка во главе с бывшим директором Романом Шадриным свою концепцию не представляла, однако через несколько дней проект появился на сайте мэрии. В марте в Ельцин-центре состоялся второй этап общественных обсуждений концепции парка. На этот раз их участники разбились для работы за десятью круглыми столами, на каждом из которых обсуждался один из аспектов развития парка – транспортный, спортивный, культурный, экологический и так далее. Каждая рабочая группа выработала пакет предложений, которые должны быть учтены при создании окончательного проекта.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.07.19

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