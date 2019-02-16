Новых надгробий в ЦПКиО не будет: авторы концепции вдохновлялись Версалем (ФОТО)

Новый концепт развития парка Маяковского будет синтезирован из двух вариантов: предложенного командой городского управления культуры и представленного бизнесом – строительной компанией Ascon Group, которая строит по соседству с ЦПКиО комплекс «Клевер парк».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таков итог более чем двухчасовой дискуссии, состоявшейся сегодня утром в мэрии. Модерировал ее глава города Александр Высокинский. Всего на слушания пришли 43 человека – общественники, журналисты, депутаты городской думы, а также люди, живущие по соседству с парком.

Во вступительном слове Высокинский сообщил, что, объявляя конкурс концепций, мэрия сознательно не писала техзадание, чтобы «не ломать крылья творческим людям». Жесткое условие было только одно: в концепции должно быть прописано участие частного инвестора, так как только в этом случае разработчик действительно будет думать о том, чтобы люди в парк ходили и им это нравилось. Мэр описал собственные ожидания: концепция должна быть проработана таким образом, чтобы парк был наполнен посетителями в любое время года и в любой день недели, а также чтобы в нем были реализованы целевые сценарии и для «лиц возраста полового оптимизма», как выразился глава города, и для пенсионеров.

Первую концепцию представил исполнительный директор городской дирекции праздников Илья Марков. Он акцентировал внимание на том, что в айдентике парка следует максимально использовать тему конструктивизма, являющегося частью культурного кода города, а также образов времен Маяковского – то есть идеологически соединить образ парка с его именем. Он представил подробную «дорожную карту» работ на краткосрочную и среднесрочную перспективы, прописав там все этапы – от проведения генеральной уборки и строительства новых туалетов в 2019 году до поведения концептуального международного фестиваля Zima Fest в 2030-м.

Второй проект представила Екатерина Богословская из компании Ascon Group. Она рассказала, что их концепт был разработан при участии голландского архитектурного бюро Svesmi. За основу новой концепции предлагается взять модель так называемого партерного парка, характерного для классических дворцовых парков XVIII века. Это парк, разбитый на участки правильной формы, каждый из которых оформлен в соответствии с той или иной идеей (самый известный исторический пример – Версаль).

В современном прочтении это может означать, что в одном квадрате парка разместится ворк-аут, в другом – скейт-парк, в третьем – луг, в четвертом – оранжерея и так далее.

Между секторами предлагается проложить несколько прогулочных маршрутов. С части поверхности парка авторы предлагают снять асфальт и заменить его, например, лужайками. Существенно озеленить предлагается ту часть парка, где стоят печально знаменитые «надгробия» генерала Шадрина. «Убирать мы ничего не хотим, просто хотим как-то иначе их зонировать, чтобы не так резали взгляд», – сказала Богословская. Она также предложила убрать аттракционы от центрального входа вглубь парка, чтобы прямо к ним вела детская железная дорога.

В процессе дальнейшего обсуждения большая часть выступавших склонилась ко второму варианту, только депутат заксо от КПРФ Александр Ивачев вступился за эстетику конструктивизма и память пролетарского поэта. Богословская обещала при дальнейшей работе это предложение учесть.

Общественница Екатерина Сапрыкина предложила сделать отдельный огороженный сектор для собачников. Высокинский согласился, но при условии, что ответственность за уборку отходов жизнедеятельности животных возьмет на себя лично Сапрыкина.

Представитель «Атомстройклмплекса» напомнил, что когда-то в парке был пруд. Высокинский согласился, что его надо возрождать: «Да, в этом случае придется пожертвовать частью парка. Но парк без пруда – это все равно что-то неполноценное», – отметил он. Многодетный отец, живущий рядом с парком, пожаловался на обилие ларьков с сомнительной едой. «Не будет ларьков. Ни в парке, ни в городе», – утешил его мэр.

Сразу от нескольких ораторов прозвучала необходимость соединить ЦПКиО с парком Лесоводов России и в перспективе сделать их единым целым. Высокинский подтвердил, что так и задумано.

Завершили собрание по-деловому. Глава города заявил, что два представленных концепта объединят, замечания и дополнения от горожан будут приниматься на сайте мэрии еще ровно одну неделю, потом прием прекратится. «Иначе наши внуки начнут бриться раньше, чем мы закончим», – пояснил он.

В начале марта планируется более подробное обсуждение концепции уже с личным участием голландских архитекторов. После чего, заявил мэр, «демократия кончится»: «Сядем с юристами, с бизнесом и продумаем схему управления – партнерство или как-то еще. Потом назначим директора и начнем работать».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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