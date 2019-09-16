Гордума Екатеринбурга призовет к ответу и.о. директора парка Маяковского

На этой неделе, 18 сентября, депутаты городской думы соберутся, чтобы обсудить дальнейшую судьбу ЦПКиО имени Маяковского.

Как сообщили РИА «Новый День» в гордуме, в среду состоится совместное заседание постоянных комиссий по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и по муниципальной собственности. Приглашен и.о. директора парка Михаил Юланов, сменивший на этом посту Романа Шадрина. Послушать его доклад придут, помимо депутатов, руководитель аппарата мэрии Илья Захаров, вице-мэры Дмитрий Баранов, Екатерина Куземка, Игорь Сутягин и другие чиновники.

Напомним, в этом году в Екатеринбурге всерьез задумались о будущем главного городского парка. Первый этап общественных обсуждений будущей концепции развития ЦПКиО состоялся в мэрии 16 февраля. В марте в Ельцин-центре состоялся второй этап общественных обсуждений концепции парка. В июле глава Екатеринбурга Александр Высокинский создал специальную рабочую группу по формированию итогового проекта реконструкции и развития ЦПКиО.

Екатеринбург, служба информации

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