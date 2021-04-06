Мэрия опять отложила доклад о реконструкции парка Маяковского

Екатеринбургские депутаты сегодня должны были заслушать доклад о глобальной реконструкции ЦПКиО, но он не состоялся. В аппарат думы поступило письмо и.о. главы города Игоря Сутягина с просьбой перенести вопрос из-за его неготовности. Предполагалось, что чиновники расскажут о новой концепции парка, включая эскизы и дорожную карту. Депутаты потребовали подробный план реконструкции, когда выяснилось, что парк Маяковского остался без инвесторов.

Как пояснил председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников, вопрос был не готов по технической причине. «Должны были проработать вместе со службами вице-мэра Сибирцевой, но в виду болезней и отпусков сотрудников вопрос на эту дату не готов. Но я обещаю, что он будет рассмотрен в этом полугодии», – сообщил он.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.21

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