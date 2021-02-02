Парк Маяковского остался без инвесторов. Реконструкция опять откладывается

Глобальная реконструкция главного парка Екатеринбурга снова отложена на неопределенный срок. Концепция развития ЦПКиО, которую в мэрии разрабатывают с 2018 года, до сих пор не готова, а денег на разработку техзадания нет. Начальник управления культуры Илья Марков признал, что сегодня нет потенциальных инвесторов, которые могли бы профинансировать масштабное переустройство парка, поэтому тратить бюджетные деньги на проектирование не имеет смысла.

Напомним, ранее директор ЦПКиО Екатерина Кейльман сообщала, что реконструкция парка обойдется примерно в 1,5 миллиарда рублей. Сегодня стало известно, что только на создание проекта уйдет до 120 миллионов рублей. Разработкой новой концепции парка занималось архитектурное бюро Svesmi, эту работу оплатила компания Ascon Group, которая возводит по соседству жилой комплекс «Клевер парк». Предполагалось, что застройщик будет и дальше вкладывать деньги в обустройство парка, но переговоры зашли в тупик.

«Нами была проделана работа по поиску правовых механизмов для связи с потенциальным инвестором. Но до сих пор этот вопрос по ряду причин никак не приземлен. Сегодня говорить о том, что у парка есть инвестор, не приходится. Да, мы благодарны Ascon Group за то, что они оплатили работу проектного бюро, и на сегодняшний день у нас есть эскиз [реконструкции]. Но в дальнейшем какой-то схемы концессии или участия инвестора нет. В бюджете 2021 года денег на эти цели не заложено, что, на мой взгляд, здравое решение. Делать проект за 120 миллионов рублей, не понимая источников финансирования, в такие непростые для экономики времена довольно странно. Так что из этой суммы 47 миллионов рублей были выделены на развитие парка, деньги пойдут на строительство большой детской площадки, которая была предложена в концепции. Кроме того, мы заходим на реконструкцию летнего театра эстрады», – сообщил Илья Марков сегодня на заседании думской комиссии по городскому хозяйству, где рассматривался вопрос о новой планировке ЦПКиО.

Екатерина Кейльман добавила, что работа над мастер-планом реконструкции затянулась, так как в концепцию парка пришлось вносить правки. Например, пришлось отказаться от посадки яблонь на центральной аллее, переделать несколько парковых маршрутов и поменять событийные площадки местами из-за переноса аттракционов на территорию бывшей фан-зоны ЧМ.

Депутаты заявили, что работу мэрии над новой концепцией парка Маяковского нужно признать провальной, так как за два года ничего не изменилось. Более того, главархитектура не считает нужным разрабатывать проект планировки парка, надеясь обойтись только эскизом реконструкции, что возмутило депутата-строителя Владимира Крицкого. В итоге комиссия решила направить письмо главе города с требованием определить дорожную карту по переустройству ЦПКиО и заслушать вопрос повторно в марте.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.02.21

В расписании Кольцово появились рейсы на Занзибар, в Доминикану и Таиланд, но полетят ли самолеты – вопрос. / С 5 февраля свердловские рестораны и бары заработают по ночам. / Екатеринбуржцев напугали январские счета за коммуналку. Откуда такие цифры, и почему в конце февраля придется платить еще больше. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»