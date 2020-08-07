Реконструкция парка имени Маяковского обойдется в 1,5 миллиарда рублей

Директор ЦПКиО имени Маяковского Екатерина Кейльман назвала примерную стоимость глобальной реконструкции парка. Речь идет о сумме в 1,5 миллиарда рублей, но окончательные расчеты будут сделаны, когда появится законченный проект.

Как рассказала Екатерина Кейльман на пресс-конференции, сейчас проходит корректировка концепции парка с учетом поступивших замечаний, этим занимается архитектурное бюро Svesmi. К концу лета специалисты представят финальный мастер-план, на основе которого будет разрабатываться техническое задание. И уже после этого станет понятна и сумма затрат, и сроки реконструкции парка.

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков подчеркнул, что хоть пандемия коронавируса и затормозила работу над проектом, но планы по переустройству ЦПКиО остаются прежними. В том числе это подтвердилось во время недавнего объезда парка городскими чиновниками во главе с мэром Александром Высокинским.

Отметим, что новая концепция парка предполагает изменение планировки территории и появление новых площадок. В частности, вместо художественной мастерской появится многофункциональный луг, а технические аттракционы переедут на другое место.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.08.20

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