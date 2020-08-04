«Зонирование парка на сегодня примерное есть», – мэр Высокинский о концепции ЦПКиО имени Маяковского (ФОТО)

Сегодня в рамках пресс-тура чиновники рассказали журналистам о планах по реконструкции парка культуры и отдыха имени Маяковского.

Во время пресс-тура директор ЦПКиО Екатерина Кейльман сообщила мэру, что в августе будет установлено 12 новых аттракционов, на этой неделе должны подписать договор. Также были списаны 6 аттракционов – они попросту не прошли техническое освидетельствование, а на некоторые и вовсе не было документов. Среди забракованных оказались «Орбита» и «Городок сказок». На месте последнего Кейльман планирует поставить «Зимнюю усадьбу Деда Мороза».

«Мне нужна где-то до конца августа итоговая схема понимания инженерных сетей. Инженерка – это каркас. До того, как начинать что-то делать, нам нужно сделать здесь по уму все сети: воду, отопление, канализацию, электричество и освещение. Когда будете делать канализацию – предусматривайте схему туалетов. Это тоже каркас, никуда мы от этого не денемся», – дал распоряжение Александр Высокинский.

Также глава Екатеринбурга сообщил, что на этой неделе для горожан запустят аттракционы, но при соблюдении ряда условий. «Мы вчера с коллегами советовались с Роспотребнадзором. Моя позиция, что аттракционы надо открывать. Приглашаете Роспотребнадзор, проходите с ними пешком по территории, еще раз оговариваете технику ограничений. Безусловно, смотрите на кассы, чтобы у нас не было очередей, думаете, как это развести. И вперед! Я в выходные заеду, если увижу, что социальные разрывы не организовали и нарушаете – закрою в этот же день», – пригрозил градоначальник.

Также рассматриваются варианты по восстановлению летнего театра эстрады, который долгое время был закрыт, а его территория, судя по всему, на данный момент используется в качестве склада. Глава города предложил директору ЦПКиО рассмотреть возможные варианты коллабарации «с кем-то» для создания совместного проекта, что позволило бы сэкономить бюджетные деньги на реконструкцию.

Кроме того, Александр Высокинский предложил с помощью детской железной дороги соединить ЦПКиО и парк Лесоводов России. «Смотрите, чтобы она могла уйти на Базовый переулок. Нужно, чтобы через Базовый переулок переходили пути. Чтобы на лыжной станции в парке Маяковского люди переоделись и на поезде отправлялись в парк Лесоводов России», – предложил он Екатерине Кейльман.

Высокинский также поделился некоторыми деталями концепции реконструкции ЦПКиО. «Концепция на сегодня готова, мы ее смотрим и постоянно дорабатываем исходя из того опыта, который появляется по паркам и скверам. Именно поэтому я сегодня сказал, что в любом случае нужно сделать инженерный каркас парка. Тогда можно будет привязывать точки общепита, туалеты, зоны активности, павильоны, освещение. Зонирование парка на сегодня примерное есть. Мы делаем парк в режиме не одного, а двух парков. Один работает с мая фактически по сентябрь, и второй должен работать на этом же месте в режиме зимней эксплуатации. Сделать логику летнего парка – это значит, зимой он может простаивать», – объяснил Александр Высокинский.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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