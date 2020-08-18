Прокуратура начала проверку в ЦПКиО после поломки аттракциона «Катапульта» (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня прокуратура начала проверку аттракционов в парке им. Маяковского после. Одним из поводов для выезда надзорного ведомства стал инцидент на установке «Катапульта», который случился 15 августа. В этот день мужчина и женщина застряли на 10-метровой высоте из-за поломки.

Прокуратура в ЦПКиО

«Нами были приглашены специалисты сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Свердловской области, а также специалист Роспотребнадзора по Свердловской области в Октябрьском районе, – рассказывает старший помощник прокурора Октябрьского района Екатеринбурга Елена Сукнева. – Сегодня в рамках проверки будет истребована техническая документация на аттракционы, мы посмотрим, как соблюдаются права потребителей, которые являются посетителями парка Маяковского. Также нами будет изучена техническая документация. По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Проверка продлится до 14 сентября. Директор ЦПКиО Екатерина Кейльман сообщила «Новому Дню», что на данный момент причина поломки неизвестна. Сам аттракцион принадлежит контрагенту. В начале августа техника прошла освидетельствование.

Как сообщал «Новый День», 4 августа во время пресс-тура мэр Высокинский дал распоряжение руководителю парка запустить аттракционы, но при соблюдении ряда условий. «Мы вчера с коллегами советовались с Роспотребнадзором. Моя позиция, что аттракционы надо открывать. Приглашаете Роспотребнадзор, проходите с ними пешком по территории, еще раз оговариваете технику ограничений. Безусловно, смотрите на кассы, чтобы у нас не было очередей, думаете, как это развести. И вперед! Я в выходные заеду, если увижу, что социальные разрывы не организовали и нарушаете – закрою в этот же день», – пригрозил градоначальник.

8 августа в ЦПКиО заработали аттракционы. При этом в Роспотребнадзоре «Новому Дню» сообщили, что решение данного вопроса – прерогатива губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который в тот период находился в отпуске. Уже 10 августа был издан указ, подписанный и.о. губернатора региона Алексеем Орловым, разрешающий работу аттракционов в Свердловской области. На вопрос, были ли они запущены до снятия ограничений, Кейльман ответила, что их запустили «по решению главы города».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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