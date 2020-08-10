В Екатеринбурге разрешили групповые занятия в фитнес-центрах, аттракционы и увеличили число зрителей до 30%

Свердловские власти сняли ещё часть ограничений по коронавирусу. Согласно информации с официального правового портала, документ подписал исполняющий обязанности губернатора области Алексей Орлов. Евгений Куйвашев находится в отпуске.

Так, с сегодняшнего дня разрешены групповые занятия в фитнес-центрах, но не больше 20 человек в группе. Можно работать учреждениям дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта. Разрешено увеличить численность зрителей на массовых спортивных и культурных мероприятиях – с 10% до 30% от вместимости объекта, где проводится событие. Наконец, можно работать аттракционам и детским игровым площадкам на свежем воздухе.

Как ранее писал «Новый День», уральцы ждут снятия ограничений по плановой медицинской помощи и работе детских садов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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