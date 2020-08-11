Венский фестиваль откроет регистрацию еще для 750 зрителей на The Hatters и «Другой оркестр»

Сегодня в 12 часов на сайте Венского фестиваля откроется дополнительная регистрация на концерт закрытия – выступление «Другого оркестра» и группы The Hatters. Доступны будут 750 билетов. Первые 750 разлетелись за считанные минуты.

Завтра, 12 августа, в Екатеринбурге пройдет закрытие Венского фестиваля музыкальных фильмов. На площадке под открытым небом возле главного корпуса УрФУ состоится сразу два живых концерта – в 19:30 выступит «Другой оркестр», а в 20:30 – группа The Hatters. Сначала предполагалось, что придут 750 зрителей – столько же, сколько и на все предыдущие мероприятия фестиваля. Но после вчерашнего указа, увеличивающего численность зрителей на массовых мероприятиях, организаторы приняли решение открыть дополнительную регистрацию – еще для 750 слушателей. Регистрация начнется сегодня в 12 часов на сайте фестиваля. Но стоит поторопиться: первые 750 билетов расхватали за считанные минуты.

The Hatters – джипси-фолк-рок-группа, участники многих музыкальных фестивалей, актеры театра «Лицедеи» и участники LittleBig Family. Ну а «Другой оркестр» в Екатеринбурге в особом представлении не нуждается.

Как уже сообщал «Новый День», Венский фестиваль музыкальных фильмов стал первым культурным мероприятием, которое в Екатеринбурге разрешили провести не в онлайне. С 29 июля на площади Кирова под открытым небом показывают качественные записи лучших мировых опер, балетов и выступлений звезд.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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