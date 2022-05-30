Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге отменен

В Екатеринбурге отменили Венский фестиваль музыкальных фильмов, который проходил в городе на протяжении 11 лет. Официально в дирекции это никак не комментируют, но источники сообщают, что один из главных партнеров в Австрии отказался от сотрудничества с Россией.

Как стало известно «Новому Дню», решение об отмене Венского фестиваля в Екатеринбурге принято окончательно. Информацию подтвердили в пресс-службе и дирекции. Но причины там называть отказываются. По данным наших источников, австрийский партнер International Musicand Media Centre в связи со спецоперацией на Украине отказался в этом году сотрудничать с Россией.

Напомним, Венский фестиваль музыкальных фильмов проходил в Екатеринбурге с 2010 года. Начинался он в конце июня и длился почти месяц. Ежедневно на площади Кирова на огромных экранах с хорошим звуком показывали лучшие мировые театральные премьеры и концерты. На открытие и закрытие в Екатеринбург привозили известных российских и европейских музыкантов, солистов Мариинки и Большого театра, диджеев. Фестиваль – единственный из массовых – проводили даже в пандемийные годы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»