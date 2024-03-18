В «Эрмитаж Урале» сегодня состоится первый концерт в рамках проекта «Музыка в музее»

Сегодня, 18 марта, в культурном центре «Эрмитаж Урал» стартует новый проект «Музыка в музее», в рамках которого команда Венского фестиваля музыкальных фильмов организует концерты. Сегодня пройдет первый концерт, который будет посвящен Сергею Рахманинову и Михаилу Врубелю, двум представителям Серебряного века.

«Неочевидная на первый взгляд история взаимного влияния двух гениев, нашедшая воплощения в музыке и живописи», – так комментируют главную тему вечера на сайте «Венского фестиваля». Открывать проект будет серия выступлений на рояле Becker, который был сделан по заказу на императорском заводе в царской России, а сейчас хранится в музее. На первом концерте за роялем – лауреат международных конкурсов Арсений Мерзлов.

В рамках проекта концерты пройдут по понедельникам 1, 8, 15 и 22 апреля в 19 часов, когда музей будет закрыт для посетителей. Стоимость билетов – 1500 рублей.

Концерты в культурном центре «Эрмитаж Урал» будут камерными, продолжительностью не более часа. Зал рассчитан на 30 человек. Музыканты на сцене не только исполнят шедевры известных композиторов, но также расскажут об основной идее и задумке произведения.

Как ранее писал «Новый День», Венский фестиваль музыкальных фильмов, который проходил в Екатеринбурге 11 лет подряд, отменили после начала СВО в 2022 году. Команда проекта решила возродить его в новом формате: это будут pop-up концерты на разных площадках. Такие концерты академической музыки могут проходить в музее, баре или парке, их отличает атмосфера легкости.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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