В «Эрмитаж-Урале» будут давать концерты на рояле с императорского завода

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» по понедельникам будут проходить концерты, которые устроит команда Венского фестиваля музыкальных фильмов. Открывать проект будет серия выступлений на рояле Becker, который был сделан по заказу на императорском заводе в царской России, а сейчас хранится в музее.

Как ранее писал «Новый День», Венский фестиваль музыкальных фильмов, который проходил в Екатеринбурге 11 лет подряд, отменили после начала СВО в 2022 году. Команда проекта решила возродить его в новом формате: это будут pop-up концерты на разных площадках. Такие концерты академической музыки могут проходить в музее, баре или парке, их отличает атмосфера легкости.

Одной из площадок нового проекта станет культурный центр «Эрмитаж-Урал». Здесь концерты будут проходить по понедельникам, когда музей закрыт для посетителей.

«Гости концертов получат уникальную возможность быть в пустом музее и при этом слушать музыку в живом исполнении», – рассказала директор «Венского фестиваля» Мария Зашляпина.

Открывать проект будет серия концертов на рояле Becker. Инструмент хранится в «Эрмитаж-Урале», он был сделан по заказу на императорском заводе в царской России.

«Мы обладаем редким акустическим роялем фирмы «Я. Беккер», которому впору быть экспонатом, а не рабочим инструментом, – у него почти 100 процентов аутентичных деталей, включая даже струны. Рояль мало эксплуатировался, поэтому можно сказать, что сейчас настал его час. Более того, мы обладаем одним из самых атмосферных пространств в городе – это лекторий «под крышей» на третьем этаже здания. Проект «Музыка в музее» – прекрасная комбинация и возможность представить здание центра «Эрмитаж-Урал» в другой ипостаси», – поделился директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Концерты в музее будут камерными, продолжительностью не более часа. Зал рассчитан на 30 человек. Музыканты на сцене не только исполнят шедевры известных композиторов, но также расскажут об основной идее и задумке произведения.

Первый концерт в «Эрмитаж-Урале» состоится 18 марта. Лауреат международных конкурсов Арсений Мерзлов исполнит программу «Сергей Рахманинов и Михаил Врубель: тайный диалог». Главная тема вечера – творческий диалог двух ярчайших представителей Серебряного века: композитора Рахманинова и художника Врубеля. Затем концерты пройдут 1, 8, 15 и 22 апреля. Исполнителями будут Арсений Мерзлов и Татьяна Макоха.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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