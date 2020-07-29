С дистанцией и без толп людей: Венский фестиваль музыкальных фильмов открылся без неприятных сюрпризов (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня открылся в реальном времени первый масштабный культурный фестиваль с начала пандемии – Венский. Несмотря на опасения некоторых горожан, никаких толп людей на площадке не было. Все пришедшие были в масках, а на самой площадке сидели согласно правилам социальной дистанции.

Как передает корреспондент «Нового Дня», сегодня к вечеру во многих районах Екатеринбурга начались грозы с проливными ливнями. Но во время начала Венского фестиваля музыкальных фильмов на площади Кирова, к счастью, было сухо. Все, кто пришел на первый фильм фестиваля – запись оперы «Риголетто» – регистрировались заранее на сайте, уже вчера свободных мест не было. При запуске у всех проверяли регистрацию, температуру, наличие средств индивидуальной защиты. Очереди были минимальными – человек по 10 единовременно. Люди старались соблюдать дистанцию. При этом волонтеры фестиваля регулярно протирали столы, стулья, скамейки дезинфицирующими жидкостями.

К началу фильма-оперы подошли не все, поэтому после 19:30 организаторы начали пускать и тех, кто пришел без предварительной регистрации. Но количество людей на площадке строго ограничили количеством сидений, которые были расставлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга. За ограждением никаких толп посторонних слушателей не было. В целом, по нашим наблюдениям, открытие фестиваля прошло без каких-либо неожиданных сюрпризов.

Завтра на площади напротив главного корпуса УрФУ на улице Мира покажут оперу «Дон Кихот» французского режиссера Мариам Клемант, действие которой частично происходит в наши дни.

Напомним, даты начала Венского фестиваля неоднократно переносились – изначально предполагалось открыть его 1 июля. В связи с пандемией количество посадочных мест сократили с 1500 до 750. Чтобы попасть на концерт, нужно пройти регистрацию одним из двух способов: через сайт www.vmff.ru, по телефону: +79505635038, либо, при наличии свободных мест, прямо перед входом на площадь Кирова. Также возможно предварительное бронирование мест в зоне ресторанов.

Программа 2020 года разнообразна. Будут и оперы («Дон Кихот», «Травиата»), и балеты («Пеппи Длинный Чулок», «Пер Гюнт», «Тысяча и одна ночь»), и концерты. Причем в некоторые дни можно будет увидеть записи концертов сразу нескольких исполнителей. Так, 31 июля в 19:30 покажут концерт Элис Мертон, известной своим хитом No Roots. А в 20:25 начнется концерт Дайдо, известной как вокалистка культовой группы Faithless. 1 августа будет сдвоенный концерт: сначала Il Volo (итальянское оперное трио), затем – Джон Ледженд. Будут и записи с концертов мировых звезд: 7 августа – Пласидо Доминго, 8-го – Аиды Гарифуллиной.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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