На Венском фестивале выступят солисты Большого и Мариинки

XII Венский фестиваль пройдет в Екатеринбурге в этом году с 1 по 24 июля. Вновь можно будет послушать концерты классической и современной музыки, посмотреть спектакли, балетные постановки и детские музыкальные фильмы.

По традиции фестиваль пройдет на площади Кирова перед главным корпусом УрФУ. Открывать его будут московские и санкт-петербургские звезды: с гала-концертом выступят солисты Большого и Мариинского театров в сопровождении оркестра «Урал Опера Балета». Среди солистов в этом году – Юлия Маточкина, Иван Гынгазов, Мария Мотолыгина, Станислав Швец. Как и всегда, на площадке будет работать фуд-корт.

Организаторы фестиваля надеются, что в этом году можно будет обойтись без предварительной регистрации, как в 2020-м, и каждый желающий сможет беспрепятственно пройти. Напомним, в прошлом году на площадке могли находиться лишь 750 человек, тогда как в предыдущие годы приходило до трех тысяч зрителей.

В оргкомитете говорят, что все же надеются на отсутствие строгих дистанций и необязательность использования средств индивидуальной защиты, однако если Роспотребнадзор потребует, правила будут соблюдены. Вход будет, как и обычно, бесплатным.

«Мы сделаем все возможное, чтобы фестиваль состоялся в указанные сроки», – пообещали организаторы.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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