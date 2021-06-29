На открытие Венского фестиваля пустят не всех: открывается регистрация зрителей

На открытие Венского фестиваля, где будут выступать звезды мировой оперы, пустят не всех. На сайте открылась регистрация, попасть на концерт смогут лишь 500 человек, которые быстрее всех заполнят форму. Потребуется ли регистрация на остальные дни фестиваля, пока неизвестно.

«Мы открываем регистрацию на день открытия. Фестиваль начнется 1 июля (это четверг). На открытии будет гала-концерт из самых сливок известных опер. На этот концерт из-за «ковидных» ограничений мы вводим регистрацию. В «зрительном зале» – 500 мест. Концерт начнется в 20:00. Брони аннулируются в 19:45. В ресторанный дворик вход без регистрации. Это значит, что вы можете слушать концерт на фуд-корте, но посидеть на креслах ближе к сцене не получится», – говорится в сообщении на официальной странице фестиваля «ВКонтакте».

Регистрация открыта несколько минут назад на официальном сайте фестиваля. Скорее всего, места закончатся в ближайшие часы. Как ранее писал «Новый День», на открытие Венского фестиваля 1 июля в Екатеринбург приедут солистка Мариинского театра Юлия Маточкина, артистка молодежной оперной программы Большого театра Мария Мотолыгина, солисты «Геликон-опера» Иван Гынгазов и Станислав Швец. Звезды выступят в сопровождении симфонического оркестра Екатеринбургского театра оперы и балета, дирижером будет Павел Клиничев. В программе вечера – произведения Чайковского, Моцарта, Верди, Пучини, Россини, Бизе и Римского-Корсакова.

Подробнее о программе мы писали здесь. Потребуется ли регистрация на эти концерты, оргкомитет сообщит дополнительно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.06.21

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