Дэвид Гарретт, Гарик Сукачев и «Чиж» – что покажут на Венском фестивале в июле

1 июля в Екатеринбурге начнется Венский фестиваль музыкальных фильмов, который пока не отменили. Организаторы опубликовали программу на три летние недели: на большом экране перед УрФУ покажут концерты Дэвида Гарретта, Гарика Сукачева и группы «Чиж», а также лучшие оперы и балеты европейских театров.

Венский фестиваль музыкальных фильмов должен начаться в Екатеринбурге 1 июля на площади Кирова перед УрФУ. Пока речи об отмене не идет (фестиваль не отменяли даже прошлым летом во время более серьезных коронавирусных ограничений), известно лишь, что площадку разрешат заполнять на 75%. Будет или нет в этом году предварительная регистрация – пока неизвестно. На данный момент, по словам устроителей, нет нормативных документов, которые обязывали бы организовывать регистрацию на массовых мероприятиях на открытом воздухе. Но все может измениться, поэтому лучше следить за соцсетями фестиваля.

Откроется фестиваль живым гала-концертом звезд оперной сцены: в Екатеринбург приедут солистка Мариинского театра Юлия Маточкина, артистка молодежной оперной программы Большого театра Мария Мотолыгина, солисты «Геликон-опера» Иван Гынгазов и Станислав Швец. Звезды выступят в сопровождении симфонического оркестра Екатеринбургского театра оперы и балета, дирижером будет Павел Клиничев. В программе вечера – произведения Чайковского, Моцарта, Верди, Пучини, Россини, Бизе и Римского-Корсакова.

После открытия фильмы под открытым небом будут показывать на площади Кирова ежедневно в 20:00. Организаторы уже опубликовали программу 2021 года.

Среди опер, которые зрители увидят в июле, – «Сила судьбы» Королевского оперного театра Ковент-Гарден, Лондон (5 июля), «Платея» Театра ан дер Вин, Вена (6 июля), «Дон Паскуале», оркестр Королевского оперного театра Ковент-Гарден (7 июля) и другие.

4 июля можно будет посмотреть балет «Снежная королева», который был создан в Эдинбурге по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена на музыку Николая Римского-Корсакова. А 11 июля – балет «Спящая красавица» Королевского оперного театра Лондона.

Концертная программа в этом году разнообразна. 2 июля услышим звездного скрипача и красавца Дэвида Гарретта, которого называют музыкантом, родившимся со смычком в руках. Пресса называет его музыкантом-кроссовером, потому что классику он объединяет с рок-н-роллом, фолком, джазом, играя одновременно Бетховена, Дебюсси, «Металлику», Майкла Джексона и Queen. На Венском фестивале покажут его юбилейный концерт «Unlimited» в Вероне.

9 июля можно будет посмотреть концерт одного из участников известного проекта 2Сellos, виолончелиста Луки Шулича. Он исполняет «Времена года» Вивальди в сопровождении оркестра оперного театра имени Джузеппе Верди. В этот же день чуть позже – в 21:00 – концерт джазовой вокалистки Анджелики Киджо.

Концерты из серии «Голливуд в Вене» на фестивале показывают каждый год, и в этом году 10 июля можно будет посмотреть концерт, героем которого стал Габриэль Яред, автор музыки к таким фильмам, как «Английский пациент», «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора», «Осень в Нью-Йорке», «1408».

А 17 июля на Венском фестивале ждут всех любителей русского рока: покажут два концерта всеми любимых музыкантов – Сергея Чигракова и Гарика Сукачева. «Чиж & Со» выступила с программой суперхитов в музыкальном фильме Ростелекома. Концерт Гарика Сукачева, как обычно, отличает дерзость, бескомпромиссный драйв и пронзительная свобода.

Ну и, наконец, завершится Венский фестиваль 24 июля традиционным Новогодним концертом в Вене. 1 января каждого года самая изысканная публика собирается в золотом зале, чтобы услышать произведения семейства Штраусов. В первый вечер 2021-го года Венский филармонический оркестр дал концерт под руководством Риккардо Мути – запись этого выступления покажут в Екатеринбурге.

Напомним, накануне стало известно, что оперштаб должен 22 июня принять решение об отмене другого музыкального фестиваля – Ural Music Night. Еще на прошлой неделе организаторов уверяли, что мероприятие состоится, пусть и с дополнительными ограничениями (регистрация на закрытые площадки, ограничение по численности). Но за несколько дней из-за роста заболеваемости коронавирусом решение изменилось на прямо противоположное.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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