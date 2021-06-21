Куйвашев отменил «Уральскую ночь музыки»

Только что стало известно о том, что оперативный штаб Свердловской области завтра утвердит решение об отмене Ural Music Night. Об этом своем Instagram сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

В пресс-службе фестиваля «Новому Дню» сообщили, что ждут официального ответа от оперштаба. На вопрос, как будет решен с музыкантами, перед которыми уже наверняка есть денежные обязательства, в пресс-службе ответили: «Без официальных документов мы не можем продолжить работу с музыкантами». В случае отмены фестиваля будет подготовлен релиз.

Ранее власти заявляли, что может быть изменён формат мероприятия, ради которого в Екатеринбург приезжают люди со всех регионов страны. Однако в конечном итоге, по всей видимости, ориентируясь на роста заболеваемости коронавирусом, власти все же решили отменить музыкальный фестиваль, хотя организаторы обещали принять все меры безопасности. Напомним, он был запланирован на ближайшую пятницу, 25 июня. В Екатеринбурге должны были выступить сотни музыкантов, в город на фестиваль собирались приехать туристы.

Екатеринбург, Екатерина Арсеньева, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 21.06.21

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