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Пятница, 7 августа 2020, 08:59 мск

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Венский фестиваль закончится живым выступлением джипси-фолк-группы The Hatters

Венский фестиваль музыкальных фильмов завершится живым выступлением, а не показом записи концерта. В Екатеринбурге выступит питерская джипси-фолк-рок-группа The Hatters, которая объехала все топовые площадки России.

Закрытие Венского фестиваля пройдет 12 августа возле главного корпуса УрФУ. Прийти на концерт можно будет только по предварительной регистрации. Она начнется уже сегодня в 12 часов на сайте на сайте vmff.ru. Другие способы регистрации на заключительный концерт фестиваля будут недоступны, предупредили организаторы.

The Hatters – российская джипси-фолк-рок-группа, появившаяся в 2016 году в Санкт-Петербурге. В основной состав группы входят Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр «Кикер» Анисимов, Дмитрий Вечеринин, Анна Музыченко. «Шляпники» со своими зажигательными хитами выступали на самых главных российских музыкальных фестивалях, включая «Нашествие», «Дикая мята» и другие.

Напомним, Венский фестиваль музыкальных фильмов стал первым культурным мероприятием, которое в Екатеринбурге разрешили провести не в онлайне. С 29 июля на площади Кирова под открытым небом показывают качественные записи лучших мировых опер, балетов и выступлений звезд.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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