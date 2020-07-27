На первый фильм – оперу «Риголетто» – мест почти не осталось: в Екатеринбурге готовят сцену для Венского фестиваля

В Екатеринбурге на площади Кирова идет монтаж оборудования для Венского фестиваля музыкальных фильмов, который начнется послезавтра, 29 июля. В этом году на площадку пустят ограниченное количество гостей – и только по предварительной записи. Мест на первый фильм – запись оперы «Риголетто» с фестиваля в австрийском Брегенце – почти не осталось.

Венский фестиваль музыкальных фильмов станет первым с начала пандемии массовым культурным событием. Последним указом губернатор Свердловской области разрешил проведение уличных мероприятий. Естественно, с ограничениями: площадка должна быть заполнена не более, чем на 50%. Поэтому на Венском фестивале будет 750 посадочных мест вместо прошлогодних 1500.

«Мы можем одновременно запускать на площадку всего 750 человек. Раньше было 7500. В прошлом году 750 человек в зрительном зале у меня бы вызвали слёзы, в этом я буду рада и этому», – написала ранее на своей странице в инстаграм руководитель оргкомитета фестиваля Мария Зашляпина.

Чтобы попасть на концерт, нужно пройти регистрацию одним из двух способов: через сайт www.vmff.ru, по телефону: +79505635038, либо, при наличии свободных мест, прямо перед входом на площадь Кирова. Также возможно предварительное бронирование мест в зоне ресторанов.

По словам организаторов, посадочные места будут созданы с учетом требований социальной дистанции. Не будет в этом году детской площадки и проката пледов – нужно приносить свои. Будет работать ресторанный двор с венскими вафлями, кофе, фруктовыми коктейлями и прочей едой и напитками.

Монтаж сцены и организация посадочных мест на площади Кирова уже началась. К 29 июля все будет готово, заверили организаторы. Скорее всего, на открытии фестиваля будет аншлаг: мест на оперу «Риголетто», которую будут показывать в среду в 19:30, уже нет.

Программа 2020 года разнообразна. Будут и оперы («Дон Кихот», «Травиата»), и балеты («Пеппи Длинный Чулок», «Пер Гюнт», «Тысяча и одна ночь»), и концерты. Причем в некоторые дни можно будет увидеть записи концертов сразу нескольких исполнителей. Так, 31 июля в 19:30 покажут концерт Элис Мертон, известной своим хитом No Roots. А в 20:25 начнется концерт Дайдо, известной как вокалистка культовой группы Faithless. 1 августа будет сдвоенный концерт: сначала Il Volo (итальянское оперное трио), затем – Джон Ледженд. Будут и записи с концертов мировых звезд: 7 августа – Пласидо Доминго, 8-го – Аиды Гарифуллиной.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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