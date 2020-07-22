Венский фестиваль музыкальных фильмов пройдет в привычном формате – открытие 29 июля

Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге все-таки состоится. И не онлайн, а как обычно, со зрителями. Концертный зал под открытым небом на площади Кирова заработает 29 июля. В этом году пришлось немного сократить сроки проведения: вместо трех недель фестиваль будет идти две. Количество посадочных мест также уменьшат вдвое.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в этом году Венский фестиваль был перенесен на более поздние сроки и пройдет с 29 июля по 12 августа, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Венского фестиваля. – Мы рады открывшейся возможности дать горожанам праздник и проработали схему необходимых ограничительных мер для обеспечения безопасности посетителей мероприятия с учетом всех требований Роспотребнадзора, а также рекомендаций австрийского офиса правообладателей Венского фестиваля. Нужно отметить, что сейчас в Вене с успехом идет Венский фестиваль, где введены те же самые меры, что будут применены в Екатеринбурге».

В прошлые годы на Венском фестивале было около 1 500 посадочных мест. В этом году их будет 750. Вход на площадку будет возможен только по предварительной регистрации – в прошлые годы посещение было свободным. Зарегистрироваться можно через сайт www.vmff.ru, по телефону: +79505635038, либо, при наличии свободных мест, прямо перед входом на площадь Кирова. Также возможно предварительное бронирование мест в зоне ресторанов. Не будет в этом году аренды пледов и детской площадки.

На открытии 29 июля покажут запись оперы «Риголетто» с фестиваля в австрийском городе Брегенце в 2019 году. Отметим, что в прошлые годы Венский фестиваль всегда открывался живым выступлением музыкантов. Но унывать не нужно: живой концерт будет не совсем традиционным – его перенесли на закрытие 12 августа.

Напомним, ранее сроки старта Венского фестиваля неоднократно переносились: сначала говорилось о начале с 1 июля, затем – с 8 или 15 июля. Проведение фестиваля стало возможным только после принятия указа губернатора, который разрешает проводить массовые мероприятия на свежем воздухе при заполняемости площадки не более чем на 50%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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