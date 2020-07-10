Венский фестиваль музыкальных фильмов не откроется минимум до конца июля

Организаторам отказали в проведении фестиваля, начиная с 15 июля, как предполагалось ранее. Теперь ориентироваться советуют на конец июля, но точной даты никто назвать уже не может.

Напомним, изнечально организаторы Венского фестиваля музыкальных фильмов предполагали, что он пройдет в запланированные даты: с 1 по 24 июля. Эту дату старта согласовать не удалось, и говорилось еще о двух возможных сценариях: площадка под открытым небом должна была заработать либо 8, либо 15 июля. Но мероприятие снова отложили.

«Фестиваль перенесли на конец июля, но даты пока нет», – прокомментировали в пресс-службе фестиваля. При этом фо рмально массовые мероприятия на открытом воздухе в Свердловской области уже разрешены, – соответствующий указ был подписан 26 июня. Так, например, власти региона разрешили проводить фестиваль «Царские дни», на который обычно приезжает намного больше паломников, чем собирается зрителей на Венском фестивале.

Напомним, ранее в этом году из-за коронавируса отменили или перенесли уже несколько летних мероприятий. Джазовый фестиваль UralTerraJazz, который должен был состояться 8 августа в Камышлове, теперь пройдет только через год – 7 августа 2021 года. Ural Music Night, который должен был пройти в конце июня, тоже перенесен. Новой даты пока не выбрано. А фестиваль, посвященный The Beatles, вообще не будет проводиться.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.07.20

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