Венский фестиваль музыкальных фильмов не начнется 1 июля

В Екатеринбурге все-таки переносят дату начала Венского фестиваля музыкальных фильмов. Ранее организаторы надеялись, что им разрешат открыть программу 1 июля. Сейчас пока идут переговоры о 8 или 15 числе. «Сроки начала 11-го Венского фестиваля музыкальных фильмов переносятся. Фестиваль не начнется 1 июля, как мы сообщали ранее. Сейчас обсуждаются даты старта – 8 и 15 июля. Более точная информация появится во вторник, 30 июня (напомним, губернатор Свердловской области продлил режим повышенной готовности до 29 июня). Мы обязательно сообщим новые даты проведения музыкального праздника, который, напомним, длится почти месяц – 24 дня. В том, что он в этом году состоится, организаторы даже не сомневаются», – сообщили организаторы фестиваля в соцсетях.

Ранее в пресс-службе фестиваля говорили, что фестиваль пройдет в задуманные даты: с 1 по 24 июля. Программа XI Венского фестиваля музыкальных фильмов уже составлена, в ближайшее время она появится на сайте. Как известно «Новому Дню», в этом году в числе прочих обещают показать концерт известного скрипача Дэвида Гарретта, оперу «Риголетто», балет «1000 и 1 ночь» и другие записи мировых шедевров.

Напомним, в этом году из-за коронавируса отменили или перенесли уже несколько летних мероприятий. Джазовый фестиваль UralTerraJazz, который должен был состояться 8 августа в Камышлове, теперь пройдет только через год – 7 августа 2021 года. Ural Music Night, который, кстати, мог бы состояться сегодня, тоже перенесен. Новой даты пока не выбрано. А фестиваль, посвященный The Beatles, вообще не будет проводиться.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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