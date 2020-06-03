Организаторы надеются, что Венский фестиваль музыкальных фильмов разрешат провести в июле

Венский фестиваль музыкальных фильмов может пройти в ранее запланированные даты – с 1 по 24 июля. Организаторы надеются, что за месяц в Екатеринбурге снимут большинство ограничений, связанных с коронавирусом. Естественно, на площадь Кирова пустят меньше зрителей и им придется соблюдать дистанцию.

Информацию о том, что фестиваль состоится с 1 по 24 июля, организаторы транслируют в соцсетях. «Можете назвать нас оптимистами, но мы надеемся на лучшее. У нас нет никаких инсайдов, но мы надеемся, что за предстоящий месяц в Екатеринбурге снимут большинство ограничений, связанных с коронавирусом. Голосование за поправки ведь 1 июля состоится, его пока никто не отменял. Вот и мы надеемся, что фестиваль разрешат. Он проходит не в закрытом помещении, а на открытом воздухе», – прокомментировала корреспонденту «Нового Дня» пресс-секретарь фестиваля Оксана Рыжкова.

Организаторы Венского фестиваля музыкальных фильмов готовы к тому, что будут ограничения. В частности, придется сократить как минимум в два раза число зрителей: если в прошлые годы было 1 500 посадочных мест, то в этом году ограничатся 750. Люди будут располагаться на расстоянии друг от друга. Если кто-то придет без маски или перчаток, организаторы предоставят средства индивидуальной защиты на месте.

«Мы ориентируемся на то, что «домашний» фестиваль в самой Вене будет работать по таким же правилам: там тоже есть ограничения, сродни тем, что есть у нас в регионе», – отметила Оксана Рыжкова.

Программа XI Венского фестиваля музыкальных фильмов уже составлена, сейчас она готовится к верстке и публикации на сайте. Как известно «Новому Дню», в этом году в числе прочих обещают показать концерт известного скрипача Дэвида Гарретта, оперу «Риголетто», балет «1000 и 1 ночь» и другие записи мировых шедевров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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