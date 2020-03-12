Венский фестиваль пока не отменили: он пройдет с 1 по 24 июля на прежней площадке

В Екатеринбурге объявили даты проведения XI Венского фестиваля музыкальных фильмов. Он пройдет с 1 по 24 июля под открытым небом на площади Кирова. Программу фестиваля объявят ближе к лету.

Постановление о проведении фестиваля подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщает пресс-служба мэрии.

«Масштабное мероприятие, которое полюбилось не только творческим горожанам, но и гостям мегаполиса, будет проходить ежедневно с 1 по 24 июля 2020 года с 19:00 до 23:00. По сложившейся традиции местом проведения фестиваля станет «зал» под открытым небом – площадь перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (улица Мира, 19)», – говорится в сообщении горадминистрации.

Это будет уже одиннадцатый Венский фестиваль музыкальных фильмов. На огромном экране, установленном на улице, в течение трех недель будут показывать видеозаписи лучших опер, балетов и концертов мировых звезд. Прийти на фестиваль может каждый и совершенно бесплатно. Программу 2020 года пока еще не объявили.

Напомним, накануне в Свердловской области запретили проведение мероприятий с участием 5 тысяч человек и более. Но пока ограничения, связанные с коронавирусом, введены только до конца апреля, поэтому летние фестивали не отменяются. Дальнейшие действия будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом в мире.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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