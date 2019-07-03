«В восторге от импровизаций «Яношки», – тысячи человек пришли на открытие Венского фестиваля (ФОТО)

Выступление ансамбля «Яношка» на открытии Венского фестиваля в Екатеринбурге собрало тысячи (если не десятки тысяч) зрителей под открытым небом на площади Кирова. «Восторг от виртуозных импровизаций», – успевают делиться гости в соцсетях. Фестиваль продлится почти месяц – до 27 июля. За это время на площади около УрФУ покажут самые актуальные оперные и балетные спектакли и концерты звезд с мировым именем.

Как ранее писал «Новый день», Венский фестиваль в этом году отмечает юбилей – он проводится в Екатеринбурге уже в десятый раз. Открытие прошло сегодня при полнейшем аншлаге: вип-трибуны, стулья, газоны и все свободные пятачки на площади Кирова и рядом с ней были заняты зрителями. Честь открыть фестиваль выпала в этом году ансамблю из Вены Janoska Ensemble. Австрийцев характеризует музыкальная страсть, радость, тонкий юмор, взрывное, виртуозное исполнение и мастерство импровизации. Их первый альбом Janoshka style в 2016 году был признан «золотым диском года». А определение Janoshka style – в какой-то степени новым жанром, отражающим философию музыкантов. Как говорит один из основателей ансамбля: «Мы хотим возродить искусство импровизации, утраченное в классической музыке». Для открытия Венского фестиваля в Екатеринбурге ансамбль подготовил специальную программу, в которой органично соседствуют Бах, Рахманинов, Штраус, Моцарт и Леннон.

Гости фестиваля уже успели поделиться свежими впечатлениями в соцетях, хотя концерт едва окончился. Большинство постов под тегом Венского фестиваля – восторженные: «Ансамбль «Яношка» – восторг от их виртуозных импровизаций», – пишет одна из зрительниц.

В целом открытие прошло без крупных нареканий, несмотря на многолюдность. Некоторые лишь отметили, что в этом году на фестивале запрещено употреблять алкоголь (продавать его всегда запрещали, но это не мешало гостям прихватить с собой – прим. «НД»), а также запретили курение в зоне концерта. Кроме того, для автомобилистов стало новостью, что парковка на улице Мира теперь запрещена. Организаторы просят быть внимательными и не получать штрафы. Программа юбилейного десятого Венского фестиваля будет обширной: фестивалить можно до 27 июля. За три недели на огромном экране в конце главного проспекта города можно увидеть невероятные шоу с хорошим звуком и картинкой: записи «Щелкунчика», «Макбет» и других театральных хитов, а также концерты мировых звезд вроде Элтона Джона. Подробнее об этом – в материале «Нового Дня».

А закроется фестиваль 27 июля диджей-парадом – такой формат закрытия прижился за последние три года. В последний вечер «зрительный зал» на площади Кирова превращается в танцпол. На этот раз за диджейский пульт встанет влюбленная пара из Санкт-Петербурга: российская супермодель и DJ Даша Малыгина и ее бойфренд Петр Прохоров. Они играют и поп, и тяжелый тек-хаус, и техно, но на закрытие десятого Венского фестиваля привезут все самое легкое и танцевальное.

Екатеринбург, Семен Саливанчук, Ольга Тарасова

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