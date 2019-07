Элтон Джон, Парижский концерт и лучшие оперы Европы – в Екатеринбурге открывается Венский фестиваль

В Екатеринбурге сегодня открывается юбилейный десятый Венский фестиваль музыкальных фильмов. В этом году он продлится почти месяц – до 27 июля. За это время горожане смогут под открытым небом на огромном экране увидеть лучшие оперы, балеты и концерты со всего мира, включая концерт в честь Дня взятия Бастилии в Париже, концерт Элтона Джона и 50-летие группы Omega. Откроет фестиваль живое выступление венского ансамбля «Яношка»: прозвучат Бах, Рахманинов, Штраус, Моцарт и Джон Леннон.

Открытие фестиваля пройдет сегодня на традиционной площадке – на площади возле главного корпуса УрФУ на улице Мира. В 20 часов здесь выступит ансамбль из Вены. Janoska Ensemble. Ондрей (скрипка), Франтишек (фортепиано) и Роман (скрипка) выбрали для названия ансамбля свою знаменитую музыкальную фамилию. Вместе с братьями на сцене их шурин – Юлиус Дарвас (контрабас). Две семьи – Яношка и Дарвас – вместе насчитывают не менее девяти поколений музыкантов. Как рассказали организаторы фестиваля, австрийцев характеризует музыкальная страсть, радость, тонкий юмор, взрывное, виртуозное исполнение и мастерство импровизации. Для открытия Венского фестиваля в Екатеринбурге ансамбль подготовил специальную программу, в которой органично соседствуют Бах, Рахманинов, Штраус, Моцарт и Леннон.

А закроется фестиваль 27 июля диджей-парадом – такой формат закрытия прижился за последние три года. В последний вечер «зрительный зал» на площади Кирова превращается в танцпол. На этот раз за диджейский пульт встанет влюбленная пара из Санкт-Петербурга: российская супермодель и DJ Даша Малыгина и ее бойфренд Петр Прохоров. Они играют и поп, и тяжелый тек-хаус, и техно, но на закрытие десятого Венского фестиваля привезут все самое легкое и танцевальное.

В остальные дни на Венском фестивале можно будет увидеть лучшие оперы, балеты и концерты звезд мировой величины. Конечно, не вживую. Но качество видеозаписи, большой экран и хороший звук позволят представить, что вы перенеслись, например, в Париж: 20 июля покажут концерт с главного праздника парижан – Дня взятия Бастилии, где выступали Хор Радио Франции и Национальный оркестр Франции под управлением маэстро Франсуа Ксавье Рота и целая плеяда французских солистов. Или на Дворцовую площадь Санкт-Петербурга: в этом году в честь Дня города там поставили грандиозное шоу «Классика на Дворцовой», в котором приняли участие симфонический оркестр Михайловского театра и оперные солисты со всего мира.

Кроме того, на большом экране на площади Кирова можно будет посмотреть разные концерты. Самым популярным, по прогнозам организаторов, может стать трансляция шоу Элтона Джона: 19 июля покажут выступление The Million Dollars Piano, о котором Las Vegas Sun в свое время написала: «Блистательное зрелище… Новый шедевр в мире шоу-бизнеса». Прозвучат Rocket Man, Tiny Dancer, Saturday Night's Alright For Fighting, I'm Still Standing, Goodbye Yellow Brick Road, Crocodile Rock, Your Song – один хит сменяет другой.

22 июля в Екатеринбурге отметит свое 50-летие группа Omega – культовая венгерская рок-группа. Их называли «венгерскими Rolling Stones», а потом и «венгерскими Pink Floyd».

Также в афише – «Макбет», «Щелкунчик», «Волшебная флейта», «Петрушка» и другие хиты театров мира. Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля. Вход на все показы будет бесплатным.

