Начали с классики – закончили «Подмосковными вечерами»: как Екатеринбурге открывали «Венский фестиваль» (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открылся Венский фестиваль музыкальных фильмов. По традиции, его открыли живым концертом – на площадке около УрФУ выступил струнный оркестр Oberton String Octet.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зрители начали собираться около УрФУ задолго до начала открытия фестиваля. В этом году погода не помешала открытию – светило солнце, любители музыки расположились не только на стульях, но и просто на газоне. К началу собралось 5-6 тысяч человек. На стульях перед сценой разместились вип-гости: организатор художественных проектов Австрии Симон Мраз, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, глава управления культуры Татьяна Ярошевская, замминистра культуры Свердловской области Татьяна Головина Открыл фестиваль струнный ансамбль Oberton String Octet.

Ансамбль из восьми музыкантов исполняет классическую, современную и даже народную музыку. Октет выступал около двух часов, в первом отделении играли классику, собравшиеся слушали с интересом, особенно те, кто пробрался поближе к сцене. За памятником Кирову пришедшие в основном ели и общались. После небольшого перерыва оркестр заиграл танго и народную музыку. Композиции выбрали тех стран, откуда родом музыканты: Словении, Латвии, Колумбии, южной Африки (и здесь одной скрипке пришлось побыть перкуссией), сыграли знаменитую итальянскую Volare, украинскую народную песню , неофициальный гимн Австрии и польский полонез.

А завершили вечер музыканты «Подмосковными вечерами». Фестиваль будет идти сегодняшнего дня до 11 августа ежедневно на сцене около УрФУ, стили музыки по традиции, разнообразны – классика, джаз, поп. В Екатеринбурге покажут выступление Хворостовского, Алишы Киз, балет «Щелкунчик» – полную программ можно уточнить на сайте организаторов Закончится музыкальный праздник 11 августа, DJ-парадом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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