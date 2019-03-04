В Екатеринбурге пройдет юбилейный Венский фестиваль

В Екатеринбурге этим летом пройдет X Венский фестиваль музыкальных фильмов. Площадка под открытым небом будет работать практически весь июль.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении юбилейного Венского фестиваля. Он стартует 3 июля на традиционном месте – открытом «зале» на площади перед главным корпусом УрФУ. Фестиваль будет проходить ежедневно с 19:00 до 23:00 до 27 июля. Хедлайнеры мероприятия пока не раскрываются.

Годом ранее Венский фестиваль переносили на месяц из-за ЧМ-2018. Его открыли живым концертом – на площадке около УрФУ выступил струнный оркестр Oberton String Octet.

Екатеринбург, служба информации

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