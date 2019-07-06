В минкульте опровергли отмену «Венского фестиваля» из-за Путина

Глава свердловского минкульта Светлана Учайкина опровергла информацию о том, что из-за визита президента России Владимира Путина будет отменен на два дня «Венский фестиваль музыкальных фильмов». Учайкина напомнила, что мероприятие проходит при поддержке правительства Свердловской области и любимо поклонниками классической музыки мероприятие. «В этом году, я надеюсь, среди зрителей будут и наши гости, которые приехали на «Иннопром» и саммит GMIS. Поэтому они смогут не только провести на Урале деловые встречи, но и, в том числе благодаря фестивалю, получат насыщенную культурную программу. Впереди много интереснейших концентров, все они пройдут по графику, никаких изменений в работе площадки, насколько мне известно, не планируется», – сказала Учайкина.

Напомним, ранее организатор «Венского фестиваля» Мария Зашляпина сообщила о том, что из-за визита Путина в УрФУ (мероприятие проходит рядом с главным корпусом вуза на улице Мира) придется разобрать сцену, так что в понедельник и вторник концерты – «Классика на Дворцовой» и балет Стравинского «Петрушка» – отменяются. «Мы попробуем найти возможность показать эти фильмы в другие дни, но об этом я напишу позже», – добавила Зашляпина.

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Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.07.19

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