«Иннопром» – на особый режим, соседей УрФУ – за закрытые окна: на Урале ждут Путина

Уже в следующий вторник, 9 июля, в Екатеринбурге ждут Владимира Путина.

Планируется, что глава государства приедет на международный форум GMIS, который откроется в этот день в новом конгресс-центре «Екатеринбург-Экспо». Визит первого лица скажется и на работе промышленной выставки «Иннопром»: в этот день не будет ни пленарных заседаний, ни круглых столов, ни других деловых событий. Их максимально плотно распределили по другим дням выставки. Допуск участников будет производиться в соответствии с повышенными мерами безопасности – кого пускать, а кого нет, решит ФСО. Добавим, что даже аккредитация СМИ на «Иннопром» и GMIS проводилась на разных площадках, хотя оба мероприятия пересекаются в пространстве и времени. Организаторы «Иннопрома» подробнее о планах президента не осведомлены и рекомендуют обращаться в его собственную пресс-службу.

По неофициальным данным, президент намерен также посетить УрФУ. Косвенные подтверждения этой информации уже есть: жильцов домов на территории, прилегающей к университету, обходят сотрудники полиции и инструктируют, как себя вести. В частности, их просят с 8 по 11 июля не подходить к окнам и не открывать их. Предупреждают, что «могут зайти, если что». Уточняют, сколько в квартирах комнат, кто там живет, где учатся или работают жильцы. Говорят также, что, возможно, в какое-то время в этом районе будет перекрыто движение. В самом университете получить комментарий пока не удалось.

Ходили слухи и о том, что под угрозой оказались некоторые события Венского фестиваля музыкальных фильмов, площадка которого находится непосредственно перед университетом. Якобы перед приездом Путина организаторов заставят разобрать все конструкции, включая сцену и большой мультимедиа-экран. Но сами организаторы эту информацию опровергают. «Мы в курсе насчет визита, но никаких распоряжений по разбору конструкций нам не поступало. У нас все остается по плану», – рассказала пресс-секретарь фестиваля Оксана Рыжкова. Добавим, что на вечер 8 июля в программе фестиваля запланирован гала-концерт питерского оперного шоу «Классика на Дворцовой», а на 9 июля – балет Стравинского «Петрушка».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

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