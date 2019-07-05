Организаторы «Венского фестиваля» отменили показы 8 и 9 июля из-за приезда Путина

Венский фестиваль музыкальных фильмов, проходящий в Екатеринбурге, будет прерван из-за приезда Владимира Путина. Как сообщила в Instagram организатор фестиваля Мария Зашляпина, 8 и 9 июля огромный мультимедийный экран около УрФУ будет разобран. Показы двух фильмов – гала-концерт питерского оперного шоу «Классика на Дворцовой» и балет Стравинского «Петрушка» – отменяются. «Мы попробуем найти возможность показать эти фильмы в другие дни, но об этом я напишу позже», – добавила Зашляпина.

Стоит отметить, что всего несколько часов назад пресс-секретарь Венского фестиваля Оксана Рыжкова утверждала обратное. «Мы в курсе насчет визита, но никаких распоряжений по разбору конструкций нам не поступало. У нас все остается по плану», – прокомментировала она «Новому Дню».

Напомним, президент России Владимир Путин посетит Екатеринбург 9 июля. Он примет участие в международном форуме GMIS, который откроется в этот день в новом конгресс-центре «Екатеринбург-Экспо». Также, по неофициальным данным, глава государства посетит Верхнюю Пышму и УрФУ. По поводу последней площадки уже есть косвенные подтверждения: жильцов домов на территории, прилегающей к университету, обходят сотрудники полиции и инструктируют, как себя вести. В частности, их просят с 8 по 11 июля не подходить к окнам и не открывать их. Предупреждают, что «могут зайти, если что». Уточняют, сколько в квартирах комнат, кто там живет, где учатся или работают жильцы. Говорят также, что, возможно, в какое-то время в этом районе будет перекрыто движение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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