Урал вводит карантинные меры по коронавирусу

На Урале вводятся меры по предотвращению распространения коронавируса. Накануне подобные приняли в Москве, где были запрещены мероприятия с участием 5 тысяч человек и более. Сегодня противоэпидемиологическая комиссия пол руководством губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области приняла аналогичное решение.

Глава региона подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация на Среднем Урале сегодня остается стабильной. Для этого сделано все необходимое: созданы запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Все граждане, прибывающие из стран зоны риска, попадают под усиленное медицинское наблюдение, их контакты с окружающими ограничиваются. В пул таких государств сегодня входят не только Китай, Южная Корея и Иран, но и Италия, Франция, Германия, Испания.

Все эти меры позволили не допустить ни одного случая заражения коронавирусом на территории Свердловской области, а также существенно снизить уровень заболеваемости сезонными ОРВИ и гриппом. Однако, по словам губернатора, ситуацию нужно и дальше держать под особым контролем.

«Прошу все уполномоченные органы и медицинские организации региона предельно внимательно относиться к каждому случаю заболеваний граждан ОРВИ, в необходимых случаях проводить диагностику заболевших на предмет возможного выявления коронавирусной инфекции, обеспечить комплекс профилактических мероприятий», – сказал Евгений Куйвашев.

В ближайшее время в регионе будет проанализирована потребность в создании резерва дезинфицирующих средств. Главы муниципалитетов подключатся к решению вопросов с оперативной транспортировкой биоматериалов для исследований в Екатеринбург в лабораторию областного управления Роспотребнадзора в случае возникновения такой необходимости.

«У нас обстановка несколько лучше, чем во многих других регионах, в том числе благодаря тем мерам, которые мы принимали. Хотя действительно риски есть в связи с тем, что происходит вокруг Российской Федерации, поэтому нам нужно использовать все меры профилактики и на всякий случай быть готовыми. В том числе у нас будут ограничены массовые мероприятия – мы пошли по пути запрета мероприятий с численностью участников выше пяти тысяч человек. В первую очередь это стадионные мероприятия», – отметил заместитель губернатора Павел Креков.

По его словам, речь пока идет о введении этих ограничений до конца апреля. Однако при необходимости для обеспечения безопасности уральцев они могут быть продлены или усилены. Павел Креков призвал жителей Свердловской области с пониманием отнестись к принятию таких мер, сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитки.

Екатеринбург, Елена Васильева

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