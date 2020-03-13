Ксения Собчак прилетит на женский форум, несмотря на коронавирус

Организаторы женского форума Woman's Time Forum, который должен пройти в конце мая в Екатеринбурге, заявили, что не собираются отменять мероприятие. Принять участие в нем должны около четырех тысяч человек.

«Мы надеемся, что к дате проведения ситуация с распространением вируса нормализуется. Мы рассчитываем, что форум посетят около четырех тысяч гостей, потому он не подпадает под введенные ограничения», – сказал представитель площадки «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов.

Он также отметил, что все спикеры, включая телеведущую Ксению Собчак, «подтверждают свое участие».

Напомним, 11 марта власти Свердловской области ввели особые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе – до конца апреля запрещены любые массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.20

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