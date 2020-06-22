Из-за коронавируса на Урале перенесен еще один музыкальный фестиваль

Из-за угрозы распространения коронавируса в Свердловской области перенесен Восьмой международный джазовый фестиваль UralTerraJazz, который должен был состояться 8 августа в Камышлове.

Как сообщают организаторы на своем интернет-сайте, фестиваль переносится на 7 августа 2021 года.

«Мы до последнего тянули с этим решением, надеясь на улучшение ситуации. Но главный вопрос, который оставался нерешенным, – это ваша безопасность. На данный момент понятно, что гарантировать здоровье гостей, артистов и организаторов фестиваля, не допустить распространения коронавирусной инфекции в условиях приезда слушателей, как минимум, со всей области, не представляется возможным», – пишут они.

Напомним, неделю назад организаторы другого фестиваля, Ural Music Night, официально сообщили, что в этом году не получится провести его 26 июня. Новая дата пока не назначена. Ранее обсуждалась возможность провести «Ночь музыки» одновременно с Днем города в августе. Но окончательного решения пока нет.

А в пятницу стало известно, что в этом году в Екатеринбурге не будет проводиться музыкальный фестиваль, посвященный The Beatles. Мероприятие переносится на лето 2021 года, сообщили организаторы.

Камышлов, Евгения Вирачева

Камышлов. Другие новости 22.06.20

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