В Екатеринбурге отменили фестиваль битломанов

В этом году в Екатеринбурге не будет проводиться музыкальный фестиваль, посвященный The Beatles. Мероприятие переносится на лето 2021 года, сообщили организаторы.

«Мы не будем проводить офлайн The Beatles fest в этом году и не будем переводить его в онлайн. Наш фестиваль принадлежит последним дням весны и первым дням лета. Это его основа. А его душа и воздух – это люди. Мы хотим видеть улыбки и петь вместе «Hey, Jude». Хотим обниматься, фоткаться и пить лимонады. А еще мы хотим разговаривать с теми, кто любит этот фестиваль, лично, а не через экран монитора», – написала в Фейсбуке руководитель оргкомитета Вера Белоус.

Кавер-концерты The Beatles fest с 2016 года проводились на Уралмаше в рамках празднования дня рождения района. В 2019 году музыкальный фестиваль переехал в Академический район.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.20

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