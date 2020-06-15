Официально: оргкомитет Ural Music Night объявил, что фестиваля 26 июня не будет

Организаторы Ural Music Night официально сообщили, что фестиваль в этом году не получится провести 26 июня. Новая дата пока не назначена. Ранее обсуждалась возможность провести «Ночь музыки» одновременно с Днем города в августе. Но окончательного решения нет.

«На фоне решения губернатора Свердловской области и председателя оргкомитета нашего фестиваля Е.В. Куйвашева о продлении режима самоизоляции до 22 июня вероятность проведения Уральской Ночи Музыки в запланированные сроки стремится к нулю. Но мы сделаем всё, чтобы Ural Music Night-2020 прошёл именно в 2020 году», – прокомментировал директор Ural Music Night Евгений Горенбург.

Когда именно организаторам разрешат провести «Ночь музыки» будет зависеть от эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Ранее сообщалось, что один из возможных вариантов – совместить фестиваль с Днем города. Но никаких решений относительно этого пока не принималось.

Напомним, в этом году на Ural Music Night должен был выступить Кевин МакКой – американский певец и экс-исполнитель из знаменитой группы Bad Boys Blue, создавшей такие хиты, как You're woman и Pretty young girl. Кроме того ждали выступление Елки и других звезд.

В 2019 году музыкальный фестиваль вновь побил все рекорды посещаемости. Центр города заполонили десятки тысяч людей, чтобы послушать музыку самых разных стилей и направлений. Организаторы попытались учесть массовость фестиваля, но справились не в полной мере – из-за давки были отменены выступления рэперов Хаски и ЛСП.

Всего в этом году планировали организовать 80 бесплатных музыкальных площадок, которые могли посетить 220 тысяч человек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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