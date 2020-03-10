В Ночь музыки на улице Вайнера выступит диско-звезда 80-х (ФОТО)

Организаторы фестиваля Ural Music Night назвали имя еще одного хедлайнера этого года.
Как сообщили РИА «Новый День» в Ассоциации музыкантов Урала, суперзвездой площадки для музыки в стиле диско станет Кевин МакКой – американский певец и экс-
исполнитель из знаменитой группы Bad Boys Blue, создавшей такие хиты, как You're woman и Pretty young girl.
Танцевальную музыку разных стилей и поколений сыграют во время «Ночи музыки» 26 июня на площадке «Дисколэнд» на улице Вайнера. На одной сцене с МакКоем выступят другие российские и зарубежные диско-коллективы, которые превратят пешеходную улицу в огромный танцпол под открытым небом.
Ранее организаторы фестиваля объявили первого хедлайнера. На акции «Светает» в два часа ночи 27 июня на Октябрьской площади выступит певица Елка.
Фото предоставлены организаторами Ural Music Night
Екатеринбург, Елена Владимирова
Екатеринбург. Другие новости 10.03.20
Прокуратура и следователи выясняют, почему на женщину с детьми упала глыба льда. / Из-за коронавируса отменен «Большой шлем». / 10 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube