Организаторы Ural Music Night объявили первого хедлайнера

В этом году Ural Music Night пройдет 26 июня. Организаторы фестиваля объявили первого хедлайнера. На акции «Светает» в два часа ночи 27 июня на Октябрьской площади выступит певица Елка.

«Поиск артиста для акции «Светает», – это всегда очень сложный и тонкий процесс. Недостаточно просто пригласить звезду, нужен настоящий, искренний музыкант, способный создать всеобщую атмосферу счастья и любви. И Елка, на наш взгляд, – это стопроцентное попадание», – прокомментировала исполнительный директор Ural Music Night Наталия Шмелькова.

В 2019 году музыкальный фестиваль вновь побил все рекорды посещаемости. Центр города заполонили десятки тысяч людей, чтобы послушать музыку самых разных стилей и направлений. Организаторы попытались учесть массовость фестиваля, но справились не в полной мере – из-за давки были отменены выступления рэперов Хаски и ЛСП.

Екатеринбург, Елена Иванова

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