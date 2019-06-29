Десятки тысяч гуляющих, сорванный концерт Хаски и Prodigy на скрипках – чем запомнился «Ural Music Night – 2019» (ФОТО)

Минувшей ночью в Екатеринбурге отгремел Ural Music Night, который вновь побил все рекорды посещаемости. Центр города заполонили десятки тысяч людей, чтобы послушать музыку самых разных стилей и направлений. На концерты заявленных хедлайнеров приехали фанаты из других городов. В этом году организаторы попытались учесть массовость фестиваля, но справились не в полной мере – из-за давки были отменены выступления рэпэров Хаски и ЛСП.

Хип-хоп площадка находилась в парке «Исеть», куда ринулись тысячи молодых поклонников жанра. Большинство из них перелезали забор, так как вход в парк был слишком узкий. На сцене были очевидные проблемы со звуком. К началу концерта Хакси концентрация толпы стала опасной, началась давка. Рэпер исполнил три песни и вынужден был завершить выступление по просьбе организаторов. Со сцены он высказал свое недовольство. Вслед за этим были отменены концерты ЛСП и группы ElMashe.

Рэпер ЛСП (Олег Савченко) раскритиковал «Ночь музыки» за «бестолковую организацию» и отметил, что столь масштабный фестиваль было бы разумнее проводить в два-три дня. «Все просто хотели нормально (и абсолютно бесплатно!) потусоваться. Причины, по которым этого не могло произойти, всего две. Первое – ляп организаторов, которые из-за отсутствия представления о реальных размерах аудитории хэдлайнеров (как минимум товарища Хаски) … (не угадали) с размерами и эргономикой площадки. Второе – наше же выступление не могло случиться даже в теории из-за банального отсутствия на площадке пальчиковых батареек, которых не хватило бы даже на половину нашего оборудования», – написал артист в «В контакте».

Разочарованные фанаты рэперов тоже в соцсетях ругают организаторов, особенно те, кто приехал на фестиваль в Екатеринбург из других регионов. Стоить отметить, что и в прошлом году организация рэп-сцены была худшей из всех площадок.

За исключением этого провала, «Ночь музыки» по-прежнему держит планку грандиозного городского праздника. На 80 площадках зажигали более двух тысяч музыкантов. На Октябрьской площади фанаты станцевали знаменитое «скибиди» вместе с группой Little Big. Площадь 1905 года на несколько часов превратилась в филармонический зал под открытым небом – слушатели наслаждались классической музыкой от лучших исполнителей России. Но к организаторам и тут было замечание: проезжающий мимо транспорт сильно мешал тем, кому не достались места в центре площади.

Зато горожане были в полном восторге от уличного концерта артистов Оперного театра.

Еще одним хитом UMN стал перформанс «Другого Оркестра» в гостинице «Исеть» – музыканты под впечатляющее лазерное шоу сыграли каверы Prodigy, отдав дань памяти погибшему вокалисту Киту Флинту.

Другие площадки тоже не подкачали: Maruv, «Запрещенные барабанщики», Рита Dakota, Shortparis и многие другие исполнители самых разных стилей зажигали до самого рассвета. Финальный концерт Brainstorm в сквере у театра драмы собрал несколько тысяч, зрители вместе с музыкантами по традиции попрощались с фестивалем песней «Луч солнца золотого».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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